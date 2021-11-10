В частности, Прудников затронул тему кадровых решений тренерского штаба сборной России. По его мнению, в нападении команды в поединке с Кипром должен сыграть форвард "Локомотива" Федор Смолов.
"На кого, на мой взгляд, надо делать ставку в нападении в предстоящем матче? Думаю, что лучше на Смолова. Мне кажется, именно он и начнет матч", - сказал Прудников.
Отметим, что матч Россия - Кипр пройдет сегодня, 11 ноября, в Петербурге в рамках девятого тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Прудников - о матче с Кипром: в атаке лучше сделать ставку на Смолова
Бывший нападающий "Спартака" Александр Прудников высказался о предстоящем матче между сборными России и Кипра.
Фото: РФС