Капелло отметил, что сборная России, вероятно, попадет на чемпионат мира. По мнению тренера, у российской команды хорошие шансы на выход в финальную часть турнира.
"Думаю, мы увидим сборную России на предстоящем чемпионате мира. У них хорошие шансы быть там", - сказал Капелло.
Отметим, что сегодня, 11 ноября, сборная России примет команду Кипра в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет в рамках девятого тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022. 14 ноября команда Валерия Карпина проведет заключительный матч группового раунда со сборной Хорватии.
Источник: Sport24
Капелло оценил шансы сборной России попасть на чемпионат мира
Бывший наставник сборной России Фабио Капелло высказался о шансах команды попасть на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости