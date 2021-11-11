"Назначение Маккели - это какая-то беда. России можно ждать подставу. За его работой надо будет пристально следить – доверия она не вызывает. Почему он часто получает назначения? Это значит, что он нравится Розетти. Все пошло еще с чемпионата Европы – там он явно ошибался, но все равно получал назначения. Кто-то его лоббирует", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Помощниками Маккели станут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Резервный судья - Деннис Хиглер . За систему ВАР ответственным будет Пол ван Букел, его ассистент - Клэй Руперти.
Отметим, что Данни Маккели был главным арбитром матча чемпионата Европы-2020 Россия - Финляндия (1:0).
Игра 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 Хорватия - Россия состоится в воскресенье, 14 ноября. Встреча состоится в Сплите, начало в 17:00 мск.
Сегодняшний матч сборной России с Кипром будет обслуживать арбитр из Польши Даниель Стефански.
Маккели назначен главным арбитром матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия - Россия
"России можно ждать подставу". Федотов - о назначении Маккели на матч с Хорватией
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение голландского судьи Данни Маккели на игру 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия - Россия.
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