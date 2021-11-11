"У меня никогда нет предчувствий. Я просто надеюсь и верю, что мы победим, вот и все. Меня называют первой леди российского футбола? Я вообще не очень слежу за тем, как меня называют. И, кстати, сама себя не считаю первой леди российского футбола. Считаю себя просто болельщиком сборной России и просто женой главного тренера", - цитирует Дарью Карпину "РБ Спорт".
Матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия - Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Польши, главный судья - Даниэль Стефански.
Сборная России единолично возглавляет таблицу группы H, набрав в 8 матчах 19 очков. Кипр идет на последнем, 6-м месте, имея в активе 5 очков. Игра первого круга между этими командами состоялась 4 сентября в Никосии. Победу в той встрече одержали подопечные Карпина со счетом 2:0.
Дарья Карпина: не считаю себя первой леди российского футбола
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделилась ожиданиями от матча национальной команды против Кипра.
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