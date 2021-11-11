Баженов заявил, что сборной России по силам занять первое место в группе и выйти на ЧМ-2022. По его словам, у конкурента россиян - сборной Хорватии - идет смена поколений, и эта команда сдала в игре.
"По силам ли сборной России выйти на ЧМ-2022 с первого места в группе? Да, по силам. Я надеюсь, что если сейчас ребята соберутся и покажут свой футбол, все будет хорошо. Что касается игры с хорватами, то у них сейчас смена поколений, и они уже не те, что раньше. Тем не менее это совершенно ничего не значит. Но в принципе все в наших силах. Если мы не выйдем, то сами будем в этом виноваты", - сказал Баженов.
Отметим, что сегодня, 11 ноября, сборная России примет Кипр на петербургской "Газпром Арене" в матче девятого тура группового раунда отбора на ЧМ-2022. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. В заключительном туре группового этапа россияне сыграют с Хорватией на выезде. Матч состоится 14 ноября в Сплите.
Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в запасе 19 очков. От пребывающей на втором месте Хорватии команду Валерия Карина отделяют два очка.
Источник: Матч ТВ
Баженов оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022
Экс-форвард "Спартака" Никита Баженов высказался о шансах сборной России выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года.
Фото: РИА Новости