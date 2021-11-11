Лоза отметил, что сборная России обыграет Кипр в ближайшем матче. Вместе с тем шансов не проиграть Хорватии у россиян нет, считает музыкант.
"Кипр мы с горем пополам, но одолеем. А Хорватии проиграем без шансов. Для хорватов Мальта — это разминка. Я не думаю, что хорваты встретят хоть какое-то сопротивление. Наоборот, они разомнутся, попробуют новые связки. Это для хорватов отличная тренировка перед сборной России. Хорватия - это профессиональная команда, а у нас любительская. Шансов у нас нет", - сказал Лоза.
Отметим, что встреча Россия - Кипр пройдет сегодня, 11 ноября, в Петербурге на "Газпром Арене" в рамках девятого тура группового этапа отбора на ЧМ-2022. Поединок начнется в 20.00 мск. Встреча заключительного тура групповой стадии с Хорватией состоится 14 ноября в Сплите.
Источник: Спорт-Экспресс
Лоза: Кипр мы с горем пополам, но одолеем. А Хорватии проиграем без шансов
Музыкант Юрий Лоза высказался о заключительных матчах сборной России в групповом раунде отбора на чемпионат мира.
Фото: "Чемпионат"