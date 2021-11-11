"Не знаю, какой игры ожидать, я просто хочу, чтобы россияне уверенно победили и набрали три очка перед решающим матчем. Нужно выйти и победить, чтобы готовиться к решающей игре с хорватами. Невозможно предугадать результат, однако я надеюсь на уверенную победу россиян. Сборной России не стоит недооценивать киприотов, но я думаю, что недооценки не будет, все всё понимают, потому что на кону стоит поездка на чемпионат мира", - сказал Самедов.
Отметим, что за национальную команду Самедов сыграл 53 матча и забил 7 мячей. Александр выступал в составе российской сборной на ЧМ-2014 под руководством Фабио Капелло.
Напомним, что сборная России сыграет с киприотами 11 ноября в Санкт-Петербурге. Матч пройдет в рамках отборочного этапа к ЧМ-2022 в Катаре. Начало встречи - в 20.00 мск.
Команда Валерия Карпина занимает первое место в группе H (19 очков), опережая идущую второй сборную Хорватии на 2 очка.
Источник: ТАСС
Самедов: сборной России не стоит недооценивать киприотов
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о своих ожиданиях от игры национальной команды против Кипра.
Фото: РИА Новости