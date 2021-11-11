— Просто скажи, что не хочешь играть при этом тренере. Какая тебе разница, кто является тренером?
Ты должен защищать цвета своей страны, ты должен играть для людей, которые еще два года назад носили тебя на руках на чемпионате мира в России, и тебя полюбила вся страна, — рассказал Тихонов в интервью "РБ Спорту".
33-летний Дзюба был вызван наставником сборной России Валерием Карпиным на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира. Футболист отказался от приглашения. На ноябрьские матчи Карпин не рассматривал кандидатуру Дзюбы в качестве игрока национальной команды. Артем отписался от инстаграма сборной.
Карпин: в игре с Кипром мы должны быть готовы к любому развитию событий. Должны вскрыть глубокую оборону
Тихонов — Дзюбе: просто скажи, что не хочешь играть за сборную при Карпине
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов высказался об отказе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от приглашения в сборную России.
Фото: СЭ