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Билич: очевидно, что назначение Карпина добавило сборной России уверенности

Бывший наставник "Локомотива" Славен Билич дал прогноз на предстоящий матч Хорватия — Россия.
Фото: Getty Images
— Хорватия фаворит, мы сильнее на бумаге, но Россия может доставить нам проблем. Не скажу, что ваша сборная показывает яркий футбол, но она достойна уважения, потому что добивается результата.

Очевидно, что назначение Карпина добавило сборной уверенности, — рассказал Билич в интервью "РГ".

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября. Встреча в хорватском Сплите начнется в 17:00 мск.

В настоящее время сборная России проводит матч против Кипра. Сборная Хорватии сегодня, 11 ноября, сыграет против Мальты. Встреча начнется в 22:45 мск.

В случае успеха в матче против сборной Кипра, команде Валерия Карпина для прямого выхода на чемпионат мира хватит и ничейного результата в игре с Хорватией.

Славен Билич - о "Локомотиве": надеюсь, в этом сезоне им удастся стать чемпионами


Теги: Сборная Хорватии Сборная России Билич Карпин
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