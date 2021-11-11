Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Молдова
20:00
ШотландияНе начат
П1 16X 6.4П2 1.22
Северная Ирландия
22:45
ЛитваНе начат
П1 1.47X 4.3П2 7.8
Австрия
22:45
ИзраильНе начат
П1 1.74X 4П2 4.6
Андорра
22:45
ПольшаНе начат
Венгер
22:45
Сан-МариноНе начат
П1 1.01X 30П2 50
Англия
22:45
АлбанияНе начат
П1 1.14X 8П2 24
Дания
22:45
Фарерские островаНе начат
П1 1.05X 15П2 50
Италия
22:45
ШвейцарияНе начат
П1 1.58X 4П2 6.4

Чемпионат Европы U-21

Сезон
Россия
20:00
СловакияНе начат

Головин прокомментировал победу сборной России над Кипром

Хавбек сборной России Александр Головин высказался о победе над национальной командой Кипра в матче отборочного раунда чемпионата мира.
Фото: "Чемпионат"
Напомним, что накануне сборная России победила команду Кипра на своем поле со счетом 6:0 в матче девятого тура группового раунда отбора на ЧМ-2022.

Головин был капитаном сборной России в поединке с киприотами. После игры он поделился впечатлениями от новой роли в команде.

"Самое главное, что уверенно выиграли и набрали три очка. Какие ощущения от капитанской повязки? Хорошие. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен. Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами", - заявил Головин.

Отметим, что 14 ноября сборная России проведет матч заключительного тура группового этапа отбора на ЧМ-2022 против команды Хорватии в Сплите.

Источник: Чемпионат


Теги: Головин Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Иванов назначен главным арбитром матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словения - Кипр
Колосков: Россия не уступает Хорватии ни в одном компоненте 1
"Оренбург" в Воронеже с мыслями о реванше, "Алания" в Грозном ждёт "Енисей". Анонс 22-го тура ФНЛ
Малафеев оценил игру Миранчука в матче со сборной Кипра
Малафеев: у сборной России все еще есть небольшие проблемы с психологией
Пуйоль может стать одним из руководителей "Барселоны"
Прудников прокомментировал победу сборной России над Кипром 1
Ткаченко: я бы выделил трансфер Кордобы в "Краснодар". Его купили за нормальные деньги 1
Сутормин: мы ошибались, Кипр создавал моменты. В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать
Ерохин поделился мнением о подготовке сборной России к матчу с Хорватией
Ткаченко: иногда я думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России 17
СМИ: "Барселона" намерена усилиться Стерлингом зимой 3
Денис Казанский заключил контракт с Первым каналом 4
"С хорватами такое не пройдет". Ловчев - о разгромной победе сборной России над Кипром 2
Де Брейне рассказал, как Гвардиола перед игрой с "МЮ" затруднился разобрать тактику соперника
Колосков высказался о разгромной победе сборной России над киприотами
Головин прокомментировал победу сборной России над Кипром
Радимов: если сборная России будет играть, как в первом тайме матча с Кипром, в Хорватию можно не ехать 3
Черданцев - о матче с Хорватией: честно говоря, шансов у нас немного 19
Бразилия победила Колумбию и вышла на ЧМ-2022
Черданцев: Дзюба незаменим в сборной. Разбрасываться такими игроками неправильно 28
Германия забила девять Лихтештейну, Испания обыграла Грецию, Ирландия удержала ничью с Португалией
Хорватия забила семь голов Мальте 5
Валуев: надеюсь, что такой разгром пойдет только на пользу ребятам в психологическом плане 1
Канделаки — о победе сборной России: это было эффектно, красиво и отчасти неожиданно 6
Глебов: день рождения хорошо отметили. По результатам видно — 5:1 с "Рубином", 6:0 с Кипром
Червиченко: до 50-й минуты это был «валидол» 1 эксклюзив
Пресс-конференция Карпина после Кипра. Ушедшие болельщики, Джикия, Хорватия, состояние газона 4
Кавазашвили: хорошо, что бог дает Карпину фарт. Пусть он им пользуется 3 эксклюзив
Карпин отреагировал на уход болельщиков сборной России по ходу матча с Кипром 36
Все новости
-