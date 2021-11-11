Напомним, что накануне сборная России победила команду Кипра на своем поле со счетом 6:0 в матче девятого тура группового раунда отбора на ЧМ-2022.
Головин был капитаном сборной России в поединке с киприотами. После игры он поделился впечатлениями от новой роли в команде.
"Самое главное, что уверенно выиграли и набрали три очка. Какие ощущения от капитанской повязки? Хорошие. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен. Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами", - заявил Головин.
Отметим, что 14 ноября сборная России проведет матч заключительного тура группового этапа отбора на ЧМ-2022 против команды Хорватии в Сплите.
Источник: Чемпионат
Головин прокомментировал победу сборной России над Кипром
Хавбек сборной России Александр Головин высказался о победе над национальной командой Кипра в матче отборочного раунда чемпионата мира.
Фото: "Чемпионат"