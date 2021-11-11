Напомним, что накануне сборная России разгромила команду Кипра в Санкт-Петербурге со счетом 6:0 в поединке девятого тура групповой стадии отбора на чемпионат мира.
Колосков в своем комментарии отметил хорошую игру российской сборной во втором тайме. По его словам, наставник команды Валерий Карпин успокоил футболистов в перерыве, и это привело к улучшению игры.
"Во втором тайме прорвало. Думаю, что Карпин успокоил народ, было видно, что где-то волновались, перестраховывались. Он их успокоил - и понеслась. После гола Смолова было видно, что команда настроена на такой разгромный результат. Слава богу, все хорошо! Сохранили первое место. Главное, что никого не потеряли из-за карточек, это важно, и практически все поиграли", - сказал Колосков.
Отметим, что 14 ноября сборная России встретится с командой Хорватии в Сплите в матче заключительного тура группового этапа отбора на ЧМ-2022.
Источник: РБ Спорт
Колосков высказался о разгромной победе сборной России над киприотами
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над киприотами в матче квалификационного раунда ЧМ-2022.
Фото: Sport24