В частности, Прудников поделился мнением о не лучшей игре сборной России в конце первого тайма.
"Нервная концовка первого тайма? Ну, если бы гости забили, возможно, что-то было бы по-другому. Да, бывает такое, что соперник забивает тебе, а у тебя потом мяч в ворота не идет и забить не можешь. Но наши сыграли хорошо, отличный матч провели. Моментов было создано много. Главное - результат и выполненная задача, а все остальное уже совсем не важно", - сказал Прудников.
Напомним, что свой заключительный матч в рамках группового раунда отбора на чемпионат мира сборная России проведет 14 ноября в Сплите против команды Хорватии.
Источник: Матч ТВ
Прудников прокомментировал победу сборной России над Кипром
Экс-форвард "Спартака" Александр Прудников высказался о победе сборной России над командой Кипра в матче квалификационного этапа ЧМ-2022 (6:0).
Фото: УЕФА