Колосков: Россия не уступает Хорватии ни в одном компоненте

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия в отборе на ЧМ-2022.

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"Считаю, что на текущий момент мы не уступаем Хорватии ни в одном компоненте - это однозначно. Потому что той команды, которая играла на ЧМ-2018, уже нет. Сегодня это другая сборная, играет не в такой мастеровитый футбол, как три года назад. Это вполне посильный для нас соперник", - цитирует Колоскова



Матч Хорватия - Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, в Сплите на стадионе "Полюд". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.



В матче первого круга, который прошел в Москве 1 сентября, Россия и Хорватия разошлись миром (0:0). Напомним, накануне сборная России со счетом 6:0 разгромила на своем поле Кипр, а Хорватия в гостях победила Мальту (7:1). За тур до конца подопечные Карпина на 2 очка опережают хорватов."Считаю, что на текущий момент мы не уступаем Хорватии ни в одном компоненте - это однозначно. Потому что той команды, которая играла на ЧМ-2018, уже нет. Сегодня это другая сборная, играет не в такой мастеровитый футбол, как три года назад. Это вполне посильный для нас соперник", - цитирует Колоскова "СЭ" Матч Хорватия - Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, в Сплите на стадионе "Полюд". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.В матче первого круга, который прошел в Москве 1 сентября, Россия и Хорватия разошлись миром (0:0).