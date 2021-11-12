Напомним, что накануне Ерохин оформил дубль в матче отборочного раунда ЧМ-2022 со сборной Кипра. Он открыл счет на четвертой минуте встречи, после чего отличился еще раз на 87-й минуте.
Медведев в своем комментарии выделил способность Ерохина забивать голы вскоре после своего появления на поле.
"Александр Ерохин уже давно может носить титул "Мистер скорострельность". Он и за "Зенит" забивал в короткое отведенное для него время очень быстрые голы", - сказал Медведев.
Отметим, что 14 ноября сборная России проведет свой заключительный матч в рамках группового раунда отборочного этапа ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Хорватии в Сплите.
Источник: ТАСС
Медведев: Ерохин уже давно может носить титул "Мистер скорострельность"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о полузащитнике петербургской команды и сборной России Александре Ерохине.
Фото: РИА Новости