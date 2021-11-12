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Депутат Госдумы Свищев: хорваты увидят игру сборной России в матче с Кипром и испугаются

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о предстоящем матче сборной России с командой Хорватии в отборе на чемпионат мира.
Фото: РИА Новости
По мнению Свищева, хорваты будут находиться под впечатлением, увидев, как сборная России играла в матче с Кипром (6:0).

"Уверен, хорваты увидят игру сборной России в матче с Кипром и испугаются. Думаю, они ждали более блеклой подготовки наших ребят - я видел, как высказывались члены их тренерского штаба Олич и Чорлука. По их словам показалось, что они не очень верят в нашу команду", - сказал Свищев.

Напомним, что матч заключительного тура группового раунда отбора на ЧМ-2022 Хорватия - Россия пройдет 14 ноября в Сплите. На данный момент сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 22 очка. Хорваты идут вторыми с 20 очками в запасе.

Источник: Sport24


Теги: Свищев Сборная России Сборная Хорватии
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