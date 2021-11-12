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Гришин: хорваты не сильнее нас, поэтому мы можем выйти с первого места

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: РФС
Напомним, накануне сборная России со счетом 6:0 разгромила на своем поле Кипр, а Хорватия в гостях победила Мальту (7:1). За тур до конца подопечные Карпина на 2 очка опережают хорватов.

"Все прекрасно понимают, что это важный матч. Будет трудно и понятно, что фаворитом являются хорваты. Надо верить в то, что нам повезет. Мы можем выйти с первого места, тем более нам не нужна кровь из носу победа.

Нельзя говорить, что хорваты сейчас на голову сильнее, ведь после чемпионата мира у них тоже есть свои проблемы. Надо на них надавить и все", - сказал Гришин.

Матч Хорватия - Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, в Сплите на стадионе "Полюд". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

В матче первого круга, который прошел в Москве 1 сентября, Россия и Хорватия разошлись миром (0:0).

Источник: РБ Спорт


Теги: Гришин Сборная России Сборная Хорватии
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