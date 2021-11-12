— Перед той игрой владелец "Спартака" Леонид Федун пообещал подарить игрокам Хорватии по "Мерседесу", если мы победим Англию.
Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил голы. Это было забавно, но я никогда не контактировал с Федуном. Так что если увидите его, передайте, что я до сих пор жду свой "Мерседес", — рассказал Петрич в интервью "Чемпионату".
Петрич стал автором победного гола в ворота сборной Англии (3:2) в матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2008 года. Та победа Хорватии позволила сборной России квалифицироваться на турнир, а затем взять на Евро бронзовые медали.
65-летний Федун приобрел контрольный пакет акций московского "Спартака" в 2004 году. В настоящее время функционер продолжает оставаться председателем совета директоров команды.
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Петрич: передайте Федуну, что я до сих пор жду свой "Мерседес"
Экс-нападающий сборной Хорватии Младен Петрич вспомнил матч с Англией (3:2) в квалификации к чемпионату Европы 2008 года.
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