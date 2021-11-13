Колосков: хорваты уже не такие мощные, как в 2018 году

— Хорваты уже не такие мощные, как в 2018 году. Заметно, что у них уже нет такого класса и искрометной, смелой игры. Это естественно — у них смена поколений. У нас же новая команда, — рассказал Колосков в интервью Sport24.
Матч между сборными Хорватии и России состоится 14 ноября. Встреча в хорватском Сплите стартует в 17:00 мск. В случае победы или ничьи, подопечные Валерия Карпина напрямую выйдут на чемпионат мира 2022 года.
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