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Колосков: хорваты уже не такие мощные, как в 2018 году

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча Хорватия — Россия.
Фото: РИА Новости
— Хорваты уже не такие мощные, как в 2018 году. Заметно, что у них уже нет такого класса и искрометной, смелой игры. Это естественно — у них смена поколений. У нас же новая команда, — рассказал Колосков в интервью Sport24.

Матч между сборными Хорватии и России состоится 14 ноября. Встреча в хорватском Сплите стартует в 17:00 мск. В случае победы или ничьи, подопечные Валерия Карпина напрямую выйдут на чемпионат мира 2022 года.

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Теги: Сборная России Сборная Хорватии Колосков
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