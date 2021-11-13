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Влашич сможет сыграть против сборной России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что полузащитник Никола Влашич сможет появиться в игре против сборной России.
Фото: Getty Images
— Влашич в хорошей форме и готов играть, — цитирует Далича "СЭ".

24-летний Влашич в 32 матчах за сборную забил семь голов и отдал две голевые передачи.

В настоящее время хорватский полузащитник выступает за "Вест Хэм", проведя за команду девять матчей и не отметившись голевыми действиями. В английскую команду Влашич перешел из московского ЦСКА.


Теги: Сборная Хорватии Сборная России Влашич
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