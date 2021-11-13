— Болельщики молятся, чтобы Ловрен обязательно был на поле. Это наша надежда, — рассказал Червиченко в интервью "Чемпионату".
32-летний Ловрен защищает цвета российского "Зенита". За сборную Хорватии защитник сыграл в 69 матчах и забил четыре гола.
Матч Хорватия — Россия состоится завтра. Начало: 17:00 мск.
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Червиченко: болельщики молятся, чтобы Ловрен обязательно был на поле. Это наша надежда
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о защитнике сборной Хорватии Деяне Ловрене.
Фото: ФК "Зенит"