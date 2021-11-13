— Есть у нас шансы, но Хорватия тоже воспользуется своими моментами. Тут 50 на 50, и выиграет тот, кому удача повернется лицом.
Ну, оступимся мы в Сплите, но в стыки-то точно попадем, не корову же проиграем, чтобы расстраиваться, — рассказал Билялетдинов в интервью РБ Спорту.
Встреча отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года между Хорватией и Россией состоится сегодня в Сплите. Начало матча: 17:00 мск.
В случае ничьей или победы сборной России, именно подопечные Валерия Карпина с первого места выйдут напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
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Ринат Билялетдинов: оступимся мы в Сплите, но в стыки-то точно попадем, не корову же проиграем, чтобы расстраиваться
Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча Хорватии и России в отборе к ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости