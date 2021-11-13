Ринат Билялетдинов: оступимся мы в Сплите, но в стыки-то точно попадем, не корову же проиграем, чтобы расстраиваться

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча Хорватии и России в отборе к ЧМ-2022.

Фото: РИА Новости