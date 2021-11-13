— Сегодня сборная России может противопоставить Хорватии только грамотную и дружную игру. На сегодняшний день индивидуальное мастерство игроков Хорватии выше.
Не секрет, что на матче будет тяжёлая обстановка с точки зрения давления трибун на соперника — об этом не раз говорили хорваты. Очень важно не дрогнуть и выдержать это давление, проявить характер, бойцовские качества, — рассказал Колосков в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 14 ноября, сборная России в хорватском Сплите сыграет против местной команды в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022 в Катаре. Если команда Валерия Карпина наберет в матче хоть одно очко, то она напрямую выйдет в финальную часть главного международного турнира.
Встреча Хорватия — Россия стартует в 17:00 мск.
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Колосков — о матче с Хорватией: очень важно не дрогнуть, проявить характер, бойцовские качества
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча Хорватия — Россия.
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