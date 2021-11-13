— Я не думаю, что российские футболисты выйдут и будут играть на ничью, потому что такой установки, наверное, не бывает ни у одного тренера.
Думаю, что точно может не проиграть в матче с хорватами и решить задачу, — рассказал Гусев в интервью ТАСС.
Матч между Хорватией и Россией пройдет сегодня в Сплите. Начало: 17:00 мск. Это будет встреча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. В случае победы или ничьей, команда Валерия Карпина пройдет в финальную часть турнира напрямую.
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Гусев: сборная России точно может не проиграть Хорватии и решить задачу по выходу на ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев считает, что команде по силам не проиграть Хорватии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Фото: РИА Новости