"С чем связан прогресс в игре России? Дух тренера, который изменил моральное состояние игроков и атмосферу в команде. На данный момент Карпин точно поменял атмосферу, некоторых игроков. Я имею в виду Дзюбу - немногие из тренеров не вызывали бы его в сборную. У Карпина есть яйца, он может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми. Возможно, именно это решение положительно повлияло на команду и ее результаты", - цитирует Ярошика Sport24.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела шесть матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед и один раз сыграли вничью. В этих играх национальная команда пропустила всего один мяч.
Сегодня, 14 ноября, Россия в Сплите на стадионе "Полюд" сыграет в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Эта встреча начнется в 17:00 мск, главный арбитром будет судья из Нидерландов Данни Маккели. Перед этим матчем россияне единолично возглавляют группу H, набрав в 8 матчах 22 очка. Сборная Хорватии отстает на 2 балла.
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Ярошик: решение не вызывать Дзюбу положительно повлияло на сборную России
Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик заявил, что сборная России добилась прогресса благодаря главному тренеру команды Валерию Карпину.