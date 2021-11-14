Напомним, эта игра состоится сегодня, 14 ноября. Начало встречи - в 17:00 мск. В матче первого круга отборочного турнира, который состоялся в Москве 1 сентября, Россия и Хорватия разошлись миром (0:0).
"Сегодня больше нечего смотреть в это время, поэтому буду смотреть матч сборной России с Хорватией. Здесь хотя бы есть небольшой момент интереса, в отличие от матчей с Кипром и Мальтой.
Не думаю, что будет крупный счет. Будет очень тяжелая игра для обеих команд. Россию устраивает ничейный результат, но надо решать проблему, как его добиться", - приводит слова Гаврилова "Чемпионат".
За тур до конца квалификации подопечные Карпина занимают первое место в группе H, набрав в 9 матчах 22 очка. Хорватия идет следом и отстает от России на 2 балла.
В предыдущем туре квалификационного турнира сборная России на своем поле разгромила Кипр со счетом 6:0. Игра состоялась в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября. В этот же день Хорватия с крупным счетом (7:1) победила сборную Мальты в гостях.
Гаврилов: буду смотреть матч России с Хорватией, потому что больше нечего
Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия - Россия.
Фото: РФС