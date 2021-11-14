Экс-игрок сборной Хорватии: если Карпин выведет сборную на ЧМ с первого места, то он заслужит звание "Тренер года"

Бывший футболист сборной Хорватии Томислав Дуймович считает, что наставник российской команды Валерий Карпин заслужит звание "Тренер года" в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022 с первого места в группе.

Фото: РФС





"Если Карпин выведет сборную на чемпионат мира с первого места, то он точно заслужит звание "Открытие года" или "Тренер года". Он забрал сборную и сразу же дал результат. Не каждому такое под силу", - цитирует Дуймовича



Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела шесть матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед и один раз сыграли вничью. В этих играх национальная команда пропустила всего один мяч. Дуймович считает, что Станислава Черчесова зря уволили с поста наставника сборной России . Хотя сейчас Валерий Карпин показывает прекрасные результаты с национальной командой."Если Карпин выведет сборную на чемпионат мира с первого места, то он точно заслужит звание "Открытие года" или "Тренер года". Он забрал сборную и сразу же дал результат. Не каждому такое под силу", - цитирует Дуймовича "Мачт ТВ" Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела шесть матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед и один раз сыграли вничью. В этих играх национальная команда пропустила всего один мяч.