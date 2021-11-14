По информации источника, в заявку национальной команды не попадут защитник "Ростова" Максим Осипенко и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
Отметим, что в окончательную заявку на игру могут быть включены только 23 футболиста.
Матч Хорватия - Россия начнется в 17:00 мск. Игра пройдет на стадионе "Полюд" в Сплите. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
За тур до конца квалификации подопечные Карпина занимают первое место в группе H, набрав в 9 матчах 22 очка. Хорватия идет следом и отстает от России на 2 балла.
Источник: "СЭ"
Источник: Осипенко и Ахметов не попали в заявку сборной России на матч с Хорватией
Стало известно, кто не войдет в заявку сборной России на матч 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
Фото: РФС