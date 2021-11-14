Напомним, эта игра состоится сегодня, 14 ноября. Начало встречи - в 17:00 мск. В матче первого круга отборочного турнира, который состоялся в Москве 1 сентября, Россия и Хорватия разошлись миром (0:0).
"Все ожидают, чтобы мы набрали хотя бы одно очко и вышли из группы с первого места. Конечно, будет непросто, у сборной Хорватии игроки уровня гораздо выше, но мы будем надеяться, что выполним основную задачу. Считаю, что Карпин внес огромный вклад в игру наших ребят, при нем наша сборная заиграла", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".
За тур до конца квалификации подопечные Карпина занимают первое место в группе H, набрав в 9 матчах 22 очка. Хорватия идет следом и отстает от России на 2 балла.
В предыдущем туре квалификационного турнира сборная России на своем поле разгромила Кипр со счетом 6:0. Игра состоялась в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября. В этот же день Хорватия с крупным счетом (7:1) победила сборную Мальты в гостях.
Тарханов: у Хорватии игроки уровня гораздо выше, будем надеяться, что выполним основную задачу
Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от решающего матча сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 с командой Хорватии.
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