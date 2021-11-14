— Мне кажется, играли прекрасно, могли сыграть вничью.
На мой взгляд, сборная Хорватии не наиграла на победу, — рассказал Хачатурянц в интервью ТАСС.
Сборная России проиграла сборной Хорватии (0:1) в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Единственный гол в матче забил защитник Федор Кудряшов, срезав мяч в собственные ворота.
В марте 2022 года сборную России ждут стыковые матчи за право играть на чемпионате мира в Катаре.
Кавазашвили - о матче с Хорватией: ничья была бы чудом, но я не могу осуждать наших футболистов
Хачатурянц: могли сыграть вничью. Сборная Хорватии не наиграла на победу
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц поделился эмоциями после матча Хорватии и России (1:0).
Фото: Коммерсант