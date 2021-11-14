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Кафельников: игроки сборной России выжимали максимум, в другой футбол они играть не умеют

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1).
Фото: МК
— Для положительного результата нашим игрокам не хватило класса. Футболисты из себя выжимали максимум, в другой футбол они играть не умеют. Я им благодарен за то, что они выкладывались даже не на 100, а 150%. Но, к сожалению, на таком уровне этого недостаточно, — рассказал Кафельников в интервью Sport24.

Сборная России в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года проиграла команде Хорватии (0:1). Мяч в свои ворота срезал защитник Федор Кудряшов.

Сборная Хорватии напрямую отправилась в финальную часть ЧМ-2022, сборной России в марте 2022 года предстоит сыграть стыковые матчи.

Татьяна Тарасова: поражение от Хорватии в очередной раз доказывает, что футбола в России просто нет

Пресс-конференция Карпина после поражения от Хорватии. Кудряшов, стыковые матчи. Главное

Кавазашвили - о матче с Хорватией: ничья была бы чудом, но я не могу осуждать наших футболистов


Теги: Сборная России Сборная Хорватии Кафельников
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