— К сожалению, с первых минут мы выбрали оборонительную тактику. Защищаясь на протяжении 90 минут в такую погоду, есть риск допустить ошибку.
Выставили плотную оборону, которая успешно действовала, но надо было и в атаке что-то показать, — рассказал Газзаев в интервью Sport24.
Сборная России с минимальным счетом уступила сборной Хорватии в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года, уступив команде Златко Далича прямую путевку на турнир. В марте 2022 года подопечные Валерия Карпина сыграют в стыковых матчах.
Единственный мяч в матче в свои ворота срезал защитник Федор Кудряшов.
Кирьяков: обидно, что уже в очередной раз мы забиваем сами себе и не попадаем напрямую на чемпионат мира
Кафельников: игроки сборной России выжимали максимум, в другой футбол они играть не умеют
Газзаев: сборная России выставила плотную оборону, но надо было и в атаке что-то показать
Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение команды от Хорватии (0:1).
Фото: EuroFootball / Stringer/ Getty Images Sport / Gettyimages.ru