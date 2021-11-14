Радимов: автогол Кудряшова мы будем помнить, как гол Филимонова в 1999-м

— Поражение — несчастный случай. Можно ли винить Кудряшова? Мы будем это помнить, как гол Филимонова в 1999-м. Винить можно кого угодно, но в данной ситуации это несчастный случай, — рассказал Радимов в интервью Sport24.
Автогол защитника Федора Кудряшова стал единственным голом в матче между Россией и Хорватией в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Хорватия напрямую пробилась в финальную часть турнира, Россию ждут стыковые матчи в марте следующего года.
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Экс-футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал поражение команды от Хорватии (0:1).
Фото: ФК "Зенит"