"Впечатления от игры самые положительные. У нас есть команда, которая в состоянии выйти на чемпионат мира через стыковые матчи. Мы должны все взвешивать положительно и поддержать сборную при подготовке к двум играм. Игроки себя отдали полностью", - сказал Семин.
Сборная России уступила Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 0:1. В свои ворота мяч срезал защитник Федор Кудряшов. Национальная команда теперь сыграет в стыковых матчах в марте следующего года.
Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе. Она начнется в 19:00 мск. В этом раунде отбора на ЧМ-2022 примут участие 12 сборных: 10 обладателей вторых мест по итогам квалификации, а также 2 лучшие команды из рейтинга Лиги наций сезона-2020/21, которые не заняли первые два места в отборочных группах.
Источник: "СЭ"
Семин: у нас есть команда, которая в состоянии выйти на чемпионат мира через стыковые матчи
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.
Фото: Чемпионат