— Упрекнуть ребят не могу. Такой дождь и поле помешали.
Если бы не погодные условия, мяч Кудряшов остановил. Шанс на попадание на ЧМ еще есть, — цитирует Канчельскиса NEWS.ru
Сборная России уступила сборной Хорватии в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Единственный гол в матче в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов. Подопечные Златко Далича отправились на турнир напрямую, команду Валерия Карпина в марте ждут стыковые матчи.
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Канчельскис: если бы не погодные условия, Кудряшов мяч бы остановил
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал поражение национальной команды от Хорватии (0:1).
Фото: РИА Новости