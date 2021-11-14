— Эмоции с горьким привкусом. Не смогли дотерпеть до конца.
Обидно, горько и досадно. Оставалось дотерпеть всего ничего. Такие моменты случались у нас. Ковтун в свои забивал, Филимонов за спину пускал— рассказал Кирьяков в интервью "РБ Спорт".
Сборная России уступила сборной Хорватии после автогола Федора Кудряшова, который случился на 81-й минуте. Это поражение не позволило команде Валерия Карпина напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года.
Россияне узнают своего соперника по стыковым матчам 26 ноября, сами игры пройдут в марте 2022 года.
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Кирьяков — об автоголе Кудряшова: такие моменты были. Ковтун в свои забивал, Филимонов за спину пускал
Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1).
Фото: РИА Новости