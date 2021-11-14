— Давайте без паники: у этой команды все есть. Есть свет в конце тоннеля, ничего вообще не потеряно. Давайте выходить из стыков, — цитирует Баженова "РБ Спорт".
Сборная России сыграет в стыковых матчах за право участия на чемпионате мира 2022 года. Соперник подопечных Валерия Карпина определится на жеребьевке, которая состоится 26 ноября. Встречи пройдут в марте.
Напрямую на ЧМ-2022 года отправилась Хорватия, обыгравшая россиян благодаря автоголу Кудряшова.
Смородская потребовала оштрафовать ответственных за состояние газона на матче Хорватия - Россия
Ловчев: Карпину не позавидуешь. На чемпионат мира пытается пробиться масса совершенно средних футболистов
Баженов — о поражении сборной России: есть свет в конце тоннеля, ничего вообще не потеряно
Бывший российский нападающий Никита Баженов прокомментировал предстоящее участие сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года.
Фото: ФК "Олимп-Долгопрудный-2"