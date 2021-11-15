— Однозначно, Хорватия была лучше. Мы сделали все, что могли.
В первом тайме у них были очень опасные моменты. Счет 0:0 был заслуженным, но в итоге сами себе забили, — рассказал Радченко в интервью "РБ Спорту".
Сборная России уступила сборной Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда Валерия Карпина нанесла всего два удара в сторону ворот соперника, ни разу не попав в створ.
Хорватия победила благодаря автоголу Федора Кудряшова и вышла на чемпионат мира 2022 года. Сборную России ждут стыковые матчи.
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Радченко: Хорватия была лучше, но счет 0:0 в матче был заслуженным
Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал поражение команды от Хорватии (0:1) в отборе к ЧМ-2022.
Фото: ФК "Зенит"