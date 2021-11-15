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Глебов: то, что сборная России пропустила от Хорватии, исходило из игры

Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал поражение от сборной Хорватии (0:1) в отборе к ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
— Понятно, что хорваты забили гол и подсели, их все устраивало, уже где-то нам нужно было перехватывать инициативу. Естественно, весь матч так играть нельзя, и то, что мы пропустили на 81-й минуте, плюс-минус исходило из игры, — рассказал Глебов в интервью ТАСС.

Сборная России проиграла сборной Хорватии (0:1) в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года, упустив прямую путевку на турнир.

22-летний Глебов появился на поле на 80-й минуте, а на 81-й минуте Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота. Это второй матч капитана "Ростова" за сборную.

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Теги: Сборная России Сборная Хорватии Глебов
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