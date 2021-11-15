— Молодцы, несчастный случай... бывает. Давление в течение игры приводит к таким нелепым ошибкам.
Надо готовиться к стыковым матчам, забыть, наверное, ничего уже не сделаешь. Сборная Хорватии по классу нас сильнее, — рассказал Фетисов в интервью "Чемпионату".
Сборная России уступила Хорватии (0:1), не сумев выйти напрямую на чемпионат мира 2022 года. Команде Валерия Карпина предстоит сыграть стыковые матчи в марте, соперник будет известен через 11 дней.
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Фетисов — о поражении сборной России: нужно забыть, ничего уже не сделаешь
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился эмоциями после поражения сборной России от Хорватии (0:1) в отборе к ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости