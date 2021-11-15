Напомним, на 81-й минуте в свои ворота забил защитник сборной России Федор Кудряшов. Этот гол вывел Хорватию на чемпионат мира-2022, а сборная России теперь сыграет в марте следующего года в стыковых матчах за путевку на мундиаль. Украинский комментатор начал эмоционально праздновать ошибку российского футболиста.
"Радовался - и молодец. Он имеет полное право, когда не играет сборная Украины, болеть за кого угодно. Не вижу ничего предрассудительного в том, что он болел за Хорватию. Это личное дело каждого. То, что этот комментатор радовался за Хорватию - хрен с ним, ничего страшного", - приводит слова Губерниева Sport24.
Отметим, что завтра, 16 ноября, сборная Украины завершит отборочный турнир на ЧМ-2022 гостевым матчем с Боснией и Герцеговиной. Игра в Зенице начнется в 22:45 мск. Украинцы занимают 3-е место в группе, имея в активе 9 очков. "Желто-синим" для выхода в стыковые матчи надо побеждать боснийцев и надеяться на поражение Финляндии в матче со сборной Франции.
"Радовался - и молодец". Губерниев - о реакции украинского комментатора на автогол Кудряшова
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о радостной реакции украинского коллеги на гол в ворота сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
Фото: РИА Новости