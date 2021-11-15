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Созин: план Карпина для сборной России - не переходить центр поля. Это его смелый футбол?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о поражении сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.
Фото: Чемпионат
Напомним, встреча, прошедшая в Сплите, завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов. Единственный мяч был забит в результате автогола Федора Кудряшова.

"Да, турнирная таблица давала возможность сборной играть на ничью. Но должен же быть футбол! Даже с Испанией на ЧМ мы проводили контратаки, а здесь план Карпина для сборной – не переходить центр поля. Это его смелый футбол? Мы раз пять перешли на половину поля хорватов! У нас не было никакого плана на игру в атаке", - цитирует Созина "Чемпионат".

Россия финишировала на второй строчке в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Напрямую из этой группы на мундиаль квалифицировалась Хорватия (23 очка).

Теперь национальная команда в марте 2022 года сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022. Жеребьевка этой стадии отбора состоится в Цюрихе 26 ноября.

Экс-игрок сборной Хорватии: мы играем не за деньги - это нужно разбудить в российских футболистах


Теги: Созин Сборная России Сборная Хорватии Карпин
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