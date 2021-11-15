Россия уступила в этой игре со счетом 0:1. На 81-й минуте мяч в свои ворота срезал футболист национальной команды России Федор Кудряшов. Сборная России не смогла напрямую квалифицироваться на чемпионат мира-2022, в марте следующего года подопечные Карпина сыграют в стыковых матчах за место на мундиале в Катаре.
"Игры в матче никакой не было. Как обсуждать сборную, если она безобразно совершенно сыграла? Спросите, есть ли хотя бы один человек, кому понравилась игра наших ребят.
Это не вопрос к Карпину, он выбирает из того, что есть в российском футболе. Кроме Сафонова, я бы никого не выделил из игроков, ужасно играли. Попадем мы случайным образом на ЧМ-2022, а что мы с такой игрой будем там делать? Позориться, только и всего", - сказал Ловчев.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Источник: Матч ТВ
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Ловчев: попадем мы случайным образом на ЧМ-2022, а что с такой игрой будем там делать? Позориться
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.
Фото: РИА Новости