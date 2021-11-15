— Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера смогла, а вы не сможете? В футболе нет ничего возможного.
Я верю в Карпина. Проиграна битва, а не война. Сейчас не нужно ругать главного тренера сборной России, это его первое поражение в сборной, — рассказал Божович в интервью "РБ Спорту".
Сборная России проиграла сборной Хорватии в матче отборочного цикла к ЧМ-2022 года. Единственный гол в матче в свои ворота отправил защитник россиян Федор Кудряшов.
Подопечные Валерия Карпин сыграют в стыковых матчах. Туда же отправилась и Португалия, которая вчера уступила прямую путевку на мундиаль Сербии (1:2).
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Божович: Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера смогла, а вы не сможете?
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович верит, что сборной России по силам обыграть сборную Португалии.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"