— Проиграли более сильной команде, а то, что это получилось после такой нелепой ошибки, рикошета — это, может, судьба такая.
Футбольный бог не пустил нашу команду, не заслужили этого везения до конца, — рассказал Гладилин в интервью "Газета.Ru".
Сборная России уступила Хорватии прямую путевку на чемпионат мира 2022 года, проиграв команде Златко Далича в очном матче. Единственный мяч в игре в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.
Сборная России сыграет в стыковых матчах за право выхода на мундиаль.
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Гладилин: футбольный бог не пустил нашу команду на чемпионат мира напрямую
Экс-игрок сборной СССР Валерий Гладилин прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1).
Фото: Фратрия