— На серьёзную травму не похоже. При сильных повреждениях люди обычно не встают и не бегают. Или очень сильно хромают. А Кудряшов сделал рывок.
Раз Кудряшов решил играть, то сделал правильно. Не факт, что-то же самое не произошло бы со здоровой ногой. Лучше один хромой, чем минус один, — рассказал Карлицкий в интервью "Чемпионату".
34-летний Кудряшов стал автором автогола в матче сборных Хорватии и России (1:0). Перед этим моментом защитник прихрамывал.
Сборная России из-за поражения в матче с Хорватией сыграет в стыковых матчах. Соперник подопечных Валерия Карпина определится 26 ноября, а сами матчи состоятся в марте.
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Экс-врач "Локомотива" — о травме Кудряшова: на серьезную не похоже
Бывший врач "Локомотива" Никита Карлицкий оценил характер травмы защитника сборной России Федора Кудряшова.
Фото: ФК "Локомотив"