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Червиченко: Кудряшов и раньше пожарил, и раньше привозил. Я не понимаю, для чего его позвали

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о защитнике сборной России Федоре Кудряшове.
Фото: "Матч ТВ"
— Кудряшов и раньше пожарил, и раньше привозил. Я не понимаю, для чего его позвали, потому что здесь он исполнил гол на ровном месте.

Я еще при Черчесове говорил, что это не игрок для сборной, ну, вот доэкспериментировались, — рассказал Червиченко в интервью Eurostavka.

Сборная России проиграла сборной Хорватии в последнем матче отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Единственный мяч в матче в свои ворота срезал защитник Федор Кудряшов.

В марте россияне сыграют в стыковых матчах за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

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Теги: Сборная России Кудряшов Червиченко
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