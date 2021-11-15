— Стыдное зрелище. Не могли забить, так себе засадили. Просто позорище!
Где Хорватия или Словакия, а где такая огромная страна как Россия — и мы не можем нормальных и трудолюбивых парней собрать, а не этих бездельников, для того чтобы не позорить страну, — рассказал Тихонов в интервью Sport24.
Сборная России проиграла сборной Хорватии в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах, соперник по которым будет известен 26 ноября.
Сборная Хорватии напрямую отправилась на чемпионат мира.
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Александр Тихонов: мы не можем нормальных парней собрать, а не этих бездельников, для того чтобы не позорить страну
Четырехкратный олимпийский по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1).
Фото: РИА Новости