"Если Карпин говорил серьезные вещи, то руководство российского футбола ошиблось с выбором главного тренера. Мне более симпатичен был Черчесов. То, что показывала сборная под руководством Карпина – это слабый футбол. Результат измеряется не в том, что он выиграл у Кипра, Словакии, а в том, выйдет он на чемпионат мира или нет", - приводит слова Созина Metaratings.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет в Цюрихе 26 ноября. Начало - в 19:00 мск.
Карпин не исключил, что может покинуть сборную России перед стыковыми матчами
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Созин: то, что показывала сборная под руководством Карпина – это слабый футбол
Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он может покинуть свой пост до стыковых матчей.
Фото: РФС