Губерниев заявил, что надеется на продолжение работы Карпина в сборной. По его словам, готовить команду к стыковым матчам за выход на ЧМ-2022 должен именно этот тренер. Альтернатив Карпину для сборной России сейчас нет, считает Губерниев.
"Думаю, что слова о возможном уходе из сборной - это кокетничество со стороны Карпина. Я уверен в том, что нашу сборную к стыкам должен готовить именно он. Нельзя бросать свою команду на полпути. Я не вижу других кандидатур на его место, их нет. Понятно, если он захочет уйти, уговаривать его остаться не надо, это все-таки национальная команда. Я очень надеюсь, что Карпин продолжит свою работу в сборной", - сказал Губерниев.
Напомним, что сборная России финишировала на втором месте в группе H и выступит в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Прямую путевку на чемпионат мира в Катаре получила сборная Хорватии, которая заняла первое место в группе.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: сборную России к стыкам должен готовить Карпин. Нельзя бросать свою команду на полпути
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста наставника сборной России.
Фото: РИА Новости