Напомним, единственный гол в этом матче был забит на 81-й минуте встречи: в свои ворота мяч срезал защитник сборной России Федор Кудряшов. Россия потеряла первое место в группе H и не смогла получить прямую путевку на чемпионат мира.
"Вы оказали нам большую услугу, забив в свои ворота. Поле было очень плохим, обеим командам было очень тяжело играть, но все-таки атаковать было сложнее. Можно сказать, что сборной Хорватии повезло, но, с другой стороны, мы даже на таком поле играли лучше, чем сборная России", - цитирует Класнича "Евро-Футбол.ру".
Теперь сборная России в марте 2022 года будет пробиваться на мундиаль в Катара через стыковые матчи. Жеребьевка этой стадии отбора состоится в Цюрихе 26 ноября. Всего в стыках сыграет 12 команд: 10 обладателей вторых мест в группах по итогам квалификационного турнира плюс 2 лучшие команды из рейтинга Лиги наций сезона-2020/21, которые не заняли первые два места в отборочных группах.
Класнич: Хорватии повезло, но даже на плохом поле мы играли лучше России
Бывший нападающий сборной Хорватии Иван Класнич высказался о поражении сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с хорватской командой (0:1).
Фото: РФС